Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif

Galatasaray'da Diagne için sular durulmuyor. Galatasaray'ın devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon Dolar teklif sundu.

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Ön anlaşma yapıldı. Galatasaray'da Diagne defteri kapatıldı. Galatasaray, 10 milyon Dolar'ı peşin olarak istiyor. Yalnızca bu konuda bir pürüz var." açıklamasını yaptı.