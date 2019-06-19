Al Shabab'dan Diagne'ye 15 milyon Dolar teklif
Galatasaray'da Diagne için sular durulmuyor. Galatasaray'ın devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon Dolar teklif sundu.
Galatasaray'da Diagne için sular durulmuyor. Galatasaray'ın devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev teklif geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon Dolar teklif sundu.
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Ön anlaşma yapıldı. Galatasaray'da Diagne defteri kapatıldı. Galatasaray, 10 milyon Dolar'ı peşin olarak istiyor. Yalnızca bu konuda bir pürüz var." açıklamasını yaptı.
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