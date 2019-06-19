Devler Ozan Kabak için yarışıyor
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A'nın dev kulüplerinin milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgilendiğini iddia etti.
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