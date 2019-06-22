Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Son şampiyon Galatasaray transfer harekatına hız verdi. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar teknik patron Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda girişimlerine devam ediyor. TFF'de gidilen değişim sonrası tekrar gündeme gelen yabancı sınırına karşı önlem almak isteyen Galatasaray yerli isimler için görüşmelerini hızlandırdı. 3 yerli isim ile büyük oranda anlaşan Aslan bu transferlerde imzaya çok yakın. İşte Cimbom'un yerli operasyonunun detayları...
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58
Güncelleme: 22.06.2019 07:58
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Süper Lig'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile büyük oranda anlaştı.
Yeni isimleri kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray değişmesi gündemde olan yabancı sınırına karşı şimdiden önlem almaya başladı.
Galatasaray bir yandan dünya yıldızları ile görüşürken, bir yandan da gözünü yerli oyunculara dikti.
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