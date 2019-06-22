Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Son şampiyon Galatasaray transfer harekatına hız verdi. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar teknik patron Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda girişimlerine devam ediyor. TFF'de gidilen değişim sonrası tekrar gündeme gelen yabancı sınırına karşı önlem almak isteyen Galatasaray yerli isimler için görüşmelerini hızlandırdı. 3 yerli isim ile büyük oranda anlaşan Aslan bu transferlerde imzaya çok yakın. İşte Cimbom'un yerli operasyonunun detayları...
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58 Güncelleme: 22.06.2019 07:58
Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Süper Lig'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile büyük oranda anlaştı.

Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Yeni isimleri kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray değişmesi gündemde olan yabancı sınırına karşı şimdiden önlem almaya başladı.

Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Galatasaray bir yandan dünya yıldızları ile görüşürken, bir yandan da gözünü yerli oyunculara dikti.

Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

DENİZ TÜRÜÇ
Fatih Terim, Kayserispor'un sağ kanadı Deniz Türüç'ü istiyor.

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