Galatasaray'da 3 isimle el sıkışıldı!

Son şampiyon Galatasaray transfer harekatına hız verdi. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar teknik patron Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda girişimlerine devam ediyor. TFF'de gidilen değişim sonrası tekrar gündeme gelen yabancı sınırına karşı önlem almak isteyen Galatasaray yerli isimler için görüşmelerini hızlandırdı. 3 yerli isim ile büyük oranda anlaşan Aslan bu transferlerde imzaya çok yakın. İşte Cimbom'un yerli operasyonunun detayları...

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58 Güncelleme: 22.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





