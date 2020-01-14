Galatasaray'da transfer için görüşmeler başladı! Murillo derken...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sezon başında kadrosuna dahil ettiği isimlerle adeta şov yapmıştı. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir profil sergileyen sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in "Ocak ayını bekleyin" mesajıyla yola çıkmış ve bu sözlerin ardından ara transferde nokta atışlara imza atmıştı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında sıkça eleştirilen Nagatomo - Mariano ikilisi yerine Terim, Linnes ve Saracchi hamlelerini yaparken, Babel'i Ajax'a kiralamış, yerine sol hücum kanat bölgesine Henry Onyekuru'yu dahil etmişti. Ek olarak, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika da diğer kanat için değerlendirilecek... Stoper için de Murillo ismi geçerken, sarı kırmızılılarda bir sonraki transfer hedefi ortaya çıktı! İşte yaşanan son gelişmeler...