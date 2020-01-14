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Galatasaray'da transfer için görüşmeler başladı! Murillo derken...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sezon başında kadrosuna dahil ettiği isimlerle adeta şov yapmıştı. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir profil sergileyen sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in "Ocak ayını bekleyin" mesajıyla yola çıkmış ve bu sözlerin ardından ara transferde nokta atışlara imza atmıştı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında sıkça eleştirilen Nagatomo - Mariano ikilisi yerine Terim, Linnes ve Saracchi hamlelerini yaparken, Babel'i Ajax'a kiralamış, yerine sol hücum kanat bölgesine Henry Onyekuru'yu dahil etmişti. Ek olarak, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika da diğer kanat için değerlendirilecek...Stoper için de Murillo ismi geçerken, sarı kırmızılılarda bir sonraki transfer hedefi ortaya çıktı! İşte yaşanan son gelişmeler...
14 Ocak 2020 Salı 09:19
Güncelleme: 14.01.2020 09:50
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için hareketlilik son sürat devam ediyor... Teknik direktör Fatih Terim'in "Ocak ayını bekleyin" demesinin ardından transfer için kollarını sıvayan sarı kırmızılılar, bombaları birer birer patlatmıştı.
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Sarı kırmızılılar, ocak ayında ilk olarak kanatlara çözüm bulmuş, önce Monaco'dan eski yıldızları Henry Onyekuru'ya, sonrasında Leipzig'den Marcelo Saracchi'ye resmi imzayı attırmıştı.
Öte yandan Galatasaray, TFF'ye ligin 2. yarısı için verdiği listede Martin Linnes'i yazdırırken, Emre Akbaba'nın da geri dönüşünü sağlamış, şampiyonluk için kurulması planlanan kadro için son aşamaya gelmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da transfer hareketliliği devam etti... Tecrübeli stoper Luyindama'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrası savunmanın göbeğine birini arayan aslanda rota dünya devine çevrildi.
HEDEF MUSTAFI
Buna göre Galatasaray, Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal'in Arnavutluk asıllı Alman savunmacısı Shkodran Mustafi'ye göz koydu...