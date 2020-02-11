Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...
Ligde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da hedef yakalanan güzel havayı devam ettirip sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak. Son 5 haftada topladığı 15 puanla lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başaran sarı-kırmızılılar da beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. Sezon sonu kadro yapılanmasını da planlamaya başlayan yönetime 2 oyuncudan kötü haber geldi. İşte yaşanan o gelişmeler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 ile boyun eğen sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Belhanda'nın da gözden çıkarılmasının ardından yaz transfer sezonunda kadroya katılması düşünülen isim Bonaventura...