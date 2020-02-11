Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Ligde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da hedef yakalanan güzel havayı devam ettirip sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak. Son 5 haftada topladığı 15 puanla lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başaran sarı-kırmızılılar da beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. Sezon sonu kadro yapılanmasını da planlamaya başlayan yönetime 2 oyuncudan kötü haber geldi. İşte yaşanan o gelişmeler...