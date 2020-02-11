Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Ligde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da hedef yakalanan güzel havayı devam ettirip sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak. Son 5 haftada topladığı 15 puanla lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başaran sarı-kırmızılılar da beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. Sezon sonu kadro yapılanmasını da planlamaya başlayan yönetime 2 oyuncudan kötü haber geldi. İşte yaşanan o gelişmeler...

11 Şubat 2020 Salı 14:22 Güncelleme: 11.02.2020 15:43
Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Ligde aldığı galibiyetle iyi bir hava yakalayan Galatasaray, kupada da taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 ile boyun eğen sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istiyor.

'GALATASARAY'IN ALANYASPOR PLANI' HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Öte yandan ara transferde 3 yeni isim ile el sıkışan Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru'nun yanı sıra Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen Terim ve ekibi zirveye adım adım yaklaşırken sezon sonu çalışmalarına da şimdiden hız verdi.

Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...

Sarı-kırmızılılarda son olarak Belhanda'nın da gözden çıkarılmasının ardından yaz transfer sezonunda kadroya katılması düşünülen isim Bonaventura...

BONAVENTURA HABERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN