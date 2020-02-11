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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Galatasaray'da moraller yüksek... Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ilk ayağında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarlarını üzen Aslan, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle 5'te 5 yaparak yoluna dolu dizgin devam ediyor. Rövanş mücadelesinde turu geçebilmek için rakibini en az 3 farklı bir skorla mağlup etmek durumunda olan Galatasaray'da hesaplar bu yönde yapılıyor. Karşılaşma öncesi Fatih Terim'in nasıl bir ilk 11 ile sahada yer alacağı merak ediliyordu. İşte Terim'in muhtemel Alanyaspor maçı 11'i...
11 Şubat 2020 Salı 11:31
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Süper Lig'de fırtına gibi esmeye başlayan ve son 3 maçında 10 gol atan Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Aslan, çeyrek final etabı rövanş karşılaşmasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
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Süper Lig'de üst üste 5. maçından da galip ayrılan Galatasaray, iyi gidişini kupada da sürdürmek istiyor. Aslan, ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmek için sahaya çıkacak.
SARACCHI YERİNE LINNES!
Galatasaray'da ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen Saracchi'nin tedbir amaçlı bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Fatih Terim, Alanyaspor maçı için beklerde Mariano ve Linnes'e forma şansı verecek.
DONK STOPERE GEÇECEK!
İlk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin üzerine karşılaşmaya as takımı ile çıkmayı planlayan Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı da kenara çekecek. Terim, stoper tandeminde Donk ve Marcao'yu oynatacak.
TAYLAN YERİNE EMRE AKBABA!
Alanyaspor ile oynanan ilk karşılaşmaya Lemina-Belhanda-Taylan orta sahası ile çıkan Fatih Terim, bu üçlüyü de değiştirecek. Lemina'nın yeniden forma giymesi beklenirken, Gabonlu yıldızın yanında Ömer Bayram ve önlerinde Emre Akbaba'nın oynaması bekleniyor.