Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Galatasaray'da moraller yüksek... Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ilk ayağında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarlarını üzen Aslan, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle 5'te 5 yaparak yoluna dolu dizgin devam ediyor. Rövanş mücadelesinde turu geçebilmek için rakibini en az 3 farklı bir skorla mağlup etmek durumunda olan Galatasaray'da hesaplar bu yönde yapılıyor. Karşılaşma öncesi Fatih Terim'in nasıl bir ilk 11 ile sahada yer alacağı merak ediliyordu. İşte Terim'in muhtemel Alanyaspor maçı 11'i...