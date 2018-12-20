Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'da Alan Carvalho ilk hedef

Galatasaray, Çin'in Guangzhou takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.

20 Aralık 2018 Perşembe, 12:03:36 Güncelleme: 12:17:12
Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

Forvet hattına iki transfer takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Alan Carvalho.

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Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

Ocak ayında sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

Sarı kırmızılı yönetim menajeriyle yaptığı görüşme neticesinde yıllık ücrette el sıkışıldı. Alan'ın yıllık maaşının 3,5 milyon Euro civarında olacak.

Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

TEK PÜRÜZ İMZA PARASI
Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Brezilyalı yıldız imza parası talebinde bulunduğu iddia edildi. 12 maçta 13 gol atma başarısı gösteren Alan'ın transferi konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

GALATASARAYLI YÖNETİCİ YUSUF GÜNAY'DAN HEYECANLANDIRAN HAREKET
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Twitter hesabında beğendiği alıntı, taraftar arasında heyecana neden oldu.

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