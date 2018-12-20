Galatasarayda Alan Carvalho ilk hedef

Galatasaray, Çin'in Guangzhou takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 12:03:36
Güncelleme: 12:17:12
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Forvet hattına iki transfer takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Alan Carvalho.
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Ocak ayında sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.
Sarı kırmızılı yönetim menajeriyle yaptığı görüşme neticesinde yıllık ücrette el sıkışıldı. Alan'ın yıllık maaşının 3,5 milyon Euro civarında olacak.
TEK PÜRÜZ İMZA PARASI Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Brezilyalı yıldız imza parası talebinde bulunduğu iddia edildi. 12 maçta 13 gol atma başarısı gösteren Alan'ın transferi konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
GALATASARAYLI YÖNETİCİ YUSUF GÜNAY'DAN HEYECANLANDIRAN HAREKET Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Twitter hesabında beğendiği alıntı, taraftar arasında heyecana neden oldu.