Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Galatasaray'da beklenmedik Vedat Muriç gelişmesi... Golcü oyuncu için ilk teklif götüren taraf Fenerbahçe olmasına rağmen, Kosovalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkça söyleyince sarı kırmızılılar daha ağır basmıştı. Bu gelişme yaşanırken Galatasaray'da 3 ayrılık kararı da birden alındı. Ayrıntılar şöyle: