HaberlerGaleriGalatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...
Galatasaray'da beklenmedik Vedat Muriç gelişmesi... Golcü oyuncu için ilk teklif götüren taraf Fenerbahçe olmasına rağmen, Kosovalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkça söyleyince sarı kırmızılılar daha ağır basmıştı. Bu gelişme yaşanırken Galatasaray'da 3 ayrılık kararı da birden alındı. Ayrıntılar şöyle:
22 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
Güncelleme: 22.06.2019 12:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transfrer haberlerinde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımdan gidecek isimleri büyük ölçüde belirleyen ve yapılacak transferler için liste hazırlayan Fatih Terim ve yardımcılarının şu sıralar yoğun mesai harcıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon tamamladığı sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için girişimlere başlayan Galatasaray'da, diğer taraftan da 2019-2020 kadrosu için yoğun çaba sarfediliyor.
Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra gelecek isimlerle birlikte takımın iskeletinin kısa sürede oluşturulması çabası hummalı bir çalışma dahilinde sürüyor.
Bu anlamda gönderilmesi kararlaştırılan 3 isim belli oldu. İşte o ayrılıklar ve sıcak Vedat Muriç gelişmesi sonrası karar: