Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Galatasaray'da beklenmedik Vedat Muriç gelişmesi... Golcü oyuncu için ilk teklif götüren taraf Fenerbahçe olmasına rağmen, Kosovalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkça söyleyince sarı kırmızılılar daha ağır basmıştı. Bu gelişme yaşanırken Galatasaray'da 3 ayrılık kararı da birden alındı. Ayrıntılar şöyle:

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:27 Güncelleme: 22.06.2019 12:32
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Galatasaray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transfrer haberlerinde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Takımdan gidecek isimleri büyük ölçüde belirleyen ve yapılacak transferler için liste hazırlayan Fatih Terim ve yardımcılarının şu sıralar yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon tamamladığı sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için girişimlere başlayan Galatasaray'da, diğer taraftan da 2019-2020 kadrosu için yoğun çaba sarfediliyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra gelecek isimlerle birlikte takımın iskeletinin kısa sürede oluşturulması çabası hummalı bir çalışma dahilinde sürüyor.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...

Bu anlamda gönderilmesi kararlaştırılan 3 isim belli oldu. İşte o ayrılıklar ve sıcak Vedat Muriç gelişmesi sonrası karar:

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