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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a yıldız orta saha!

Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Aslan, 13. haftada pazar akşamı derbide Trabzonspor'un konuğu olacak... Sarı-Kırmızılılarda bir yandan bu zorlu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayı için Galatasaray'ın hedefinde Milan'ın yıldız orta sahası olduğu öğrenildi...
30 Kasım 2019 Cumartesi 12:07
Galatasaray'a yıldız orta saha!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak evindeki 41. maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabera kalan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

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Galatasaray'a yıldız orta saha!

Zorlu Trabzonspor maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar can sıkıyor.

Galatasaray'a yıldız orta saha!

Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sezonun ikinci yarısında aynı sıkıntıların yaşanmaması için harekete geçildi.

Galatasaray'a yıldız orta saha!

Sarı kırmızılı ekibin deneyimli teknik direktörü Fatih Terim yaşanan sorunların çözümü noktasında kış transfer dönemini işaret ederken eldeki oyuncu grubu ile gemiyi limana yanaştırmaları gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'a yıldız orta saha!

Galatasaray'da Terim'in bu sözlerinin ardından ocak ayında kadronun büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.

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