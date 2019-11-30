Galatasaray'a yıldız orta saha!

Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Aslan, 13. haftada pazar akşamı derbide Trabzonspor'un konuğu olacak... Sarı-Kırmızılılarda bir yandan bu zorlu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayı için Galatasaray'ın hedefinde Milan'ın yıldız orta sahası olduğu öğrenildi...

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





