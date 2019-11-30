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Bruma’dan taraftara transfer hatırlatması! Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Sporting Lizbon seyircisi önünde PSV Eindhoven'ı 4-0'lık net skorla mağlup etti. Sporting Lizbon-PSV Eindhoven maçı, Hollanda ekibi adına sahaya çıkan Bruma için kabusa dönüştü. Mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı Bruma protesto edilince ilk yarıyı tamamlayamadı.
30 Kasım 2019 Cumartesi 10:44
Güncelleme: 30.11.2019 10:52
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-PSV Eindhoven maçı, Hollanda ekibi adına sahaya çıkan Bruma için kabusa dönüştü.
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Maça ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı futbolcu, bir başka eski takımı olan ve altyapısından yetiştiği Sporting'in taraftarları tarafından protesto edildi.
Taraftarların şok tepkisiyle neye uğradığını şaşıran ve kötü bir performans ortaya koyan Bruma takımının 3-0 geride kapattığı ilk yarının ardından oyundan alındı.
Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan 25 yaşındaki oyuncu, büyük moral bozukluğu yaşadı.
İlk yarının sonunda teknik direktör Mark van Bommel tarafından oyundan alındı. Bruma maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.