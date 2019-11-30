Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!
Falcao ve Andone'nin sakatlığı ile iki golcüsünden de faydalanamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için golcü transferine öncelik verdi. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan yıldız futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
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Sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Brighton'dan kiraladığı Andone'nin sakatlığının ardından golcü arayışına giren Galatasaray sürpriz bir isme yönelmişti.
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Ocak ayı transfer döneminde özellikle forvet ve stoper mevkilerine takviye yapması beklenen sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği isimle alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Brescia'da mutsuz olan Mario Balotelli için devrede olan takımlardan en ciddi olanı Galatasaray...
Öte yandan oyuncuyla MLS ekiplerinden LA Galaxy ve TorontoFC'nin de ilgilendiği öne sürülüyor.
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde hocasıyla antrenmanda tartışan Balotelli, idmandan kovulmuştu.