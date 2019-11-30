Falcao ve Andone'nin sakatlığı ile iki golcüsünden de faydalanamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için golcü transferine öncelik verdi. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan yıldız futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)