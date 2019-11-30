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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

Falcao ve Andone'nin sakatlığı ile iki golcüsünden de faydalanamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için golcü transferine öncelik verdi. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan yıldız futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

Sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Brighton'dan kiraladığı Andone'nin sakatlığının ardından golcü arayışına giren Galatasaray sürpriz bir isme yönelmişti.

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Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

Ocak ayı transfer döneminde özellikle forvet ve stoper mevkilerine takviye yapması beklenen sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği isimle alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Brescia'da mutsuz olan Mario Balotelli için devrede olan takımlardan en ciddi olanı Galatasaray...

Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

Öte yandan oyuncuyla MLS ekiplerinden LA Galaxy ve Toronto FC'nin de ilgilendiği öne sürülüyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızla ilgili yeni iddia!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde hocasıyla antrenmanda tartışan Balotelli, idmandan kovulmuştu.

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