Galeri Galatasaray Galatasaray'a Kongo'dan haber var! Luyindama kaç hafta yok? İşte yanıtı

Galatasaray'a Kongo'dan haber var! Luyindama kaç hafta yok? İşte yanıtı

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere verilen ara Galatasaray'a yaramadı... Sarı-kırmızılılarda milli takım kampında bulunan Babel ve Omar'ın corona virüsüne yakalandığı öğrenilirken, Kongolu savunmacı Luyindama'nın da sakatlandığı haberi gelmişti. Tecrübeli savunmacının sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak edilirken, Kongo'dan konuyla alakalı bir haber geldi. Peki, Luyindama hangi maçları kaçıracak? Eksikler sonrası Fatih Terim nasıl bir 11 tercih edecek? İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar.