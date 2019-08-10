Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak gibi duruyor. Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar Diagne'nin takımdan ayrılması halinde bir golcüyü daha kadrosuna katacak. İşte o isim...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





