Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak gibi duruyor. Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar Diagne'nin takımdan ayrılması halinde bir golcüyü daha kadrosuna katacak. İşte o isim...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Galatasaray yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Cimbom'un transfer listesinde yer alan Falcao da Galatasaray açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha!

Dünya yıldızı golcü yaptığı açıklamada, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur." ifadelerini kullandı.

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