Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Fox Sports'a sarı-kırmızılı takım ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray son dakika haberleri...

9 Ağustos 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 10.08.2019 00:00
Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

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Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Yıldız futbolcu ülke basınına Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

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