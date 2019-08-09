Falcao Galatasaray'ı resmen açıkladı!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Fox Sports'a sarı-kırmızılı takım ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray son dakika haberleri...
9 Ağustos 2019 Cuma 20:02
Güncelleme: 10.08.2019 00:00
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Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.
Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.
Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu ülke basınına Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.