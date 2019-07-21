Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Galatasaray ve Beşitaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

21 Temmuz 2019 Pazar 16:29 Güncelleme: 21.07.2019 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





