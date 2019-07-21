Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Galatasaray ve Beşitaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
21 Temmuz 2019 Pazar 16:29 Güncelleme: 21.07.2019 16:29
Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler, transfer listesindeki isimleri kadroya katmak için kolları sıvadı.

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Transfer döneminde birçok isimde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş yine aynı isme teklif yapmak için hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.

JOSEF CEPHESİNDEN GALATASARAY SÖZLERİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

İki ekibin de önümüzdeki günlerde kırmızı-siyahlı kulübe resmi teklifte bulunması bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN