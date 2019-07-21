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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde
Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Galatasaray ve Beşitaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
21 Temmuz 2019 Pazar 16:29 Güncelleme: 21.07.2019 16:29
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Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.
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