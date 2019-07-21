Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar transferde Adem Ljajic ve Tyler Boyd hamlelerini yapan siyah-beyazlılar bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32
Güncelleme: 21.07.2019 07:32
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Beşiktaş transferde hız kazandı.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde aceleci davranmıyor.