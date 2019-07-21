Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar transferde Adem Ljajic ve Tyler Boyd hamlelerini yapan siyah-beyazlılar bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32 Güncelleme: 21.07.2019 07:32
Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Beşiktaş transferde hız kazandı.

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde aceleci davranmıyor.

Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Takımdaki iskelete güvenini yönetime ileten Avcı, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Bu bağlamda çalışmalarını devam ettiren siyah-beyazlılar ilk olarak Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldı.

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