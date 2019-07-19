Vitor Hugo transferini duyurmaya hazırlanan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, son anda sürpriz bir takımın devreye girmesiyle transferde dezavantajlı konuma düştü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
Güncelleme: 19.07.2019 09:29
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Beşiktaş'a şok! Son anda vazgeçti
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların heyecanla beklediği isimlerin başında gelen Vitor Hugo ile anlaşmaya bir adım kala sürpriz bir takımın devreye girmesiyle işler karıştı. İşte detaylar...
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Beşiktaş'a şok! Son anda vazgeçti
Transferde defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ibreyi Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Vitor Hugo'ya çevirmişti.
Beşiktaş'a şok! Son anda vazgeçti
İtalya'da top koşturan Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlama konusunda anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar Brezilya'dan gelen haberle sarsıldı.
Beşiktaş'a şok! Son anda vazgeçti
Globo Esporte'de yer alan habere göre oyuncunun eski kulübü Palmeiras, tecrübeli ismin bonservisini alma konusunda Fiorentina ile anlaştı.
Beşiktaş'a şok! Son anda vazgeçti
Hugo'nun da Beşiktaş'tan ziyade ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.