Vitor Hugo transferini duyurmaya hazırlanan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, son anda sürpriz bir takımın devreye girmesiyle transferde dezavantajlı konuma düştü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)