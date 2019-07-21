Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza konusunda flaş bir gelişme yaşandı...
21 Temmuz 2019 Pazar 12:45
Güncelleme: 21.07.2019 12:48
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Josef de Souza transferi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız kazandırmıştı.
Sarı-kırmızılılar bu bölgeye Fulham'dan Seri'yi transfer ederken bir takviye daha yapmak istiyordu.
Bu bölge için düşünülen ismin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza olduğu ileri sürülmüştü.
Öyle ki, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılıların Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edilmişti.