Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza konusunda flaş bir gelişme yaşandı...

21 Temmuz 2019 Pazar 12:45 Güncelleme: 21.07.2019 12:48
Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Josef de Souza transferi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız kazandırmıştı.

Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Sarı-kırmızılılar bu bölgeye Fulham'dan Seri'yi transfer ederken bir takviye daha yapmak istiyordu.

Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Bu bölge için düşünülen ismin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza olduğu ileri sürülmüştü.

Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!

Öyle ki, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılıların Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edilmişti.

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