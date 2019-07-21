Milli yıldız Kenan Karaman'dan açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş...

"NET BİR TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"

Adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan golcü futbolcu, bu haberler hakkında, "Net bir transfer teklifi almadım. Biliyorum medyada çok şey yazıldı. Ancak bana ya da menajerime ulaşan net bir şey yok. O yüzden şu an Düsseldorf'tayım." açıklamasını yaptı.