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Milli yıldız Kenan Karaman'dan açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kenan Karaman önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Düsseldorf'ta oynayan genç futbolcu Beşiktaş ve Galatasaray'a dair transfer dedikodularıyla ilgili sessizliğini bozdu.
21 Temmuz 2019 Pazar 12:09
Güncelleme: 21.07.2019 12:09
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, hedeflerinden birinin Türkiye'de futbol oynamak olduğunu söyledi.
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Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının tek golünü atan Kenan Karaman, karşılaşmayla ilgili, "Kamp dönemindeyiz, vücut daha yüzde yüz hazır değil. Biz de 5 gündür buradayız. Ancak yine de iyi maç oldu. İki takımda da yorgunluk vardı. Sonuç iki takıma da yaradı.
Başakşehir'i iyi buldum. Geçen sene ligde de takip etmiştim. Çok iyi bir takım. Başarılar diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılırlar ve Türkiye'mizi temsil ederler." değerlendirmesinde bulundu.
"NET BİR TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"
Adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan golcü futbolcu, bu haberler hakkında, "Net bir transfer teklifi almadım. Biliyorum medyada çok şey yazıldı. Ancak bana ya da menajerime ulaşan net bir şey yok. O yüzden şu an Düsseldorf'tayım." açıklamasını yaptı.