Galatasaray TT Stadı'nda şampiyonluğunu kutladı

Galatasaraylı taraftarlar TT Stadı'nda gerçekleşecek olan şampiyonluk kutlaması öncesinde saat 18:00'de stada alınmaya başlandı. Saat 19:05'ten itibaren DJ Suat Ateş önderliğinde başlayacak müzik ziyafetinde sırayla sanatçılar sahne aldı.

Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim ve teknik heyet ise iftar nedeniyle saat 20:45'ten itibaren kupa törenine çağrılmaya başlandı. Seremoniye son olarak Fatih Terim geldi ve kutlamalar saat 22:00'ye kadar devam etti.