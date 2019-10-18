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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!
Galatasaray, Sivasspor maçı ile birlikte zorlu bir periyoda girdi. Aslan, beş maçık fikstürde Süper Lig'de Beşiktaş ve Rizespor ile karşılaşacakken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Real Madrid ile oynayacak. Galatasaray'da bu maçlar öncesi Fatih Terim'den özel Falcao talimatı geldi...
18 Ekim 2019 Cuma 14:19
Güncelleme: 18.10.2019 14:19
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Galatasaray'da 5 maçlık kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.
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Bu maçın ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. Aslan, 22 Ekim'de İspanya'nın RealMadrid takımını ağırlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki seyri açısından bu maç da oldukça değerli.
Sarı-kırmızılılar 27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk TelekomStadı'ndaÇaykurRizespor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez RealMadrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan Sivasspor maçını düşünürken salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeRealMadrid ile yapacakları mücadeleyi de aklından çıkartamıyor.
Başarılı çalıştırıcıyı dev maç için düşündüren en önemli konulardan birisi de aşil tendonundaki sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen RadamelFalcao.