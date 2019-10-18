Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Galatasaray, Sivasspor maçı ile birlikte zorlu bir periyoda girdi. Aslan, beş maçık fikstürde Süper Lig'de Beşiktaş ve Rizespor ile karşılaşacakken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Real Madrid ile oynayacak. Galatasaray'da bu maçlar öncesi Fatih Terim'den özel Falcao talimatı geldi...

18 Ekim 2019 Cuma 14:19 Güncelleme: 18.10.2019 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





