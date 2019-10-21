Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

AS: Cehennemde final

İspanyol AS gazetesi İstanbul'daki atmosfere gönderme yaparak, kadrosunda önemli eksikleri bulunan Real Madrid'in "olmak ya da olmamak" mücadelesine çıkacağını yazdı. 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finalinden önce bir diğer finalin de 22 Ekim'de olacağı ifade edildi.