Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

Avrupa basını, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'e kilitlendi. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör Zidane topun ağzında. Hem Real Madrid'li futbolcular hem de basın mücadelenin final olduğu görüşünde. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 21.10.2019 10:19
Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçların perdesi açılırken, temsilcimiz Galatasaray da sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

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Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

Karşılaşma öncesi eflatun-beyazlı takımın maç kadrosu açıklandı. Luka Modric, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho İstanbul'a gelecek kafile içerisinde yer almadı.

Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

Bu sezon Devler Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de hedef tahtasına konulan isim teknik direktör Zinedine Zidane oldu. İspanya basını kritik maçı mnaşetlerine taşırken, bu mücadelenin Zidane için final karşılaşması olacağı yönünde görüş bildirdiler. İşte onlardan bazıları...

Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

AS: Cehennemde final

İspanyol AS gazetesi İstanbul'daki atmosfere gönderme yaparak, kadrosunda önemli eksikleri bulunan Real Madrid'in "olmak ya da olmamak" mücadelesine çıkacağını yazdı. 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finalinden önce bir diğer finalin de 22 Ekim'de olacağı ifade edildi.

Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!

Mundo Deportivo: Sorgulanan Zidane İstanbul'da kredisiyle oynuyor

Yine İspanyol basınından Mundo Deportivo da "Mallorca yenilgisi sonrası Galatasaray'a karşı mutlaka kazanmak zorunda olan Real Madrid'de, eğer bu maç kaybedilirse Zidane'ın kredisi oldukça azalacaktır" denildi. Öte yandan Zidane'ın takımdan ayrılması halinde yerine Mourinho'nun düşünüldüğü vurgulandı.

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