Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!
Avrupa basını, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Real Madrid'e kilitlendi. Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör Zidane topun ağzında. Hem Real Madrid'li futbolcular hem de basın mücadelenin final olduğu görüşünde. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
AS: Cehennemde final
İspanyol AS gazetesi İstanbul'daki atmosfere gönderme yaparak, kadrosunda önemli eksikleri bulunan Real Madrid'in "olmak ya da olmamak" mücadelesine çıkacağını yazdı. 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finalinden önce bir diğer finalin de 22 Ekim'de olacağı ifade edildi.
Mundo Deportivo: Sorgulanan Zidane İstanbul'da kredisiyle oynuyor
Yine İspanyol basınından Mundo Deportivo da "Mallorca yenilgisi sonrası Galatasaray'a karşı mutlaka kazanmak zorunda olan Real Madrid'de, eğer bu maç kaybedilirse Zidane'ın kredisi oldukça azalacaktır" denildi. Öte yandan Zidane'ın takımdan ayrılması halinde yerine Mourinho'nun düşünüldüğü vurgulandı.