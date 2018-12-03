GS Akademi hesabından yapılan paylaşımda; "2007 yılından beri Futbol Akademimizde eğitim alan futbolcumuz Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Hem Ferhan Evren'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.