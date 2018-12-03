Galatasaray imzayı attırdı! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray imzayı attırdı!

2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 17:40:28 Güncelleme: 17:41:56
Galatasaray imzayı attırdı!
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Galatasaray imzayı attırdı!

2007 yılından beri sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyen 18 yaşındaki Ferhan Evren orta sahada forma giyiyor.

Galatasaray imzayı attırdı!

GS Akademi hesabından yapılan paylaşımda; "2007 yılından beri Futbol Akademimizde eğitim alan futbolcumuz Ferhan Evren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Hem Ferhan Evren'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray imzayı attırdı!

FERHAN EVREN KİMDİR?
1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren tam bir joker. Asıl mevkisi ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor.

Galatasaray imzayı attırdı!

Bu sezon U21 Ligi'nde 11 maça çıkan Ferhan Evren ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 5 karşılaşmada oynama şansı buldu.

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