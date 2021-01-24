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Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sürpriz bir stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, genç defans oyuncusunu kiralamak için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarında atağa geçti.

Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp, defans hattına takviye yapmak için hamlelerini sürdürüyor.

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Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

İşte Portekiz basınına yansıyan o iddia ve ayrıntıları...

Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Record gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Benfica forması giyen Ferro'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!

Bunun için görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğu bildirildi.

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