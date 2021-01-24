GaleriGalatasarayGalatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!
Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sürpriz bir stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, genç defans oyuncusunu kiralamak için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Ocak 2021 Pazar 12:25, Güncelleme 24.01.2021 12:30
Galatasaray genç stoperi kiralamak için Benfica ile görüşmelere başladı!