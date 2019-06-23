Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Diagne'yi elden çıkarmak için gün sayan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını getirerek bombayı patlatmak istiyor. İşte detaylar...
23 Haziran 2019 Pazar 08:59 Güncelleme: 23.06.2019 11:33
Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye yapılacak.

Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Hem ligde hem Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim derin bir kadro kurulmasını istedi.

Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Diagne'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Terim transferin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.

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