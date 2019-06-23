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23 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Şampiyon Galatasaray, 24 yaşındaki Mısırlı sol kanadı 7 milyon Euro'ya renklerine bağlıyor. Sarı kırmızılı ekip, devre arasında kadrosuna katamadığı Trezeguet için Kasımpaşa yönetimi ile anlaşma noktasına geldi.
23 Haziran 2019 Pazar 07:59 Güncelleme: 23.06.2019 07:59
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Devre arasında Kasımpaşa'dan golcü Diagne'yi alan Galatasaray, Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı.

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Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Ancak Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Şampiyon Cimbom, Mısırlı oyuncu için yeniden Paşa'nın kapısını çaldı.

Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Önce 12 milyon euro gibi yüksek bir rakam talep eden lacivert-beyazlı yönetim, uzun pazarlıklar sonucu elle tutulur bir indirime gitti ve tarafların 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.


Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Sarı-kırmızılı yönetimin, 7 milyon euro'nun yanı sıra bonuslar ve bir sonraki satıştan pay verme teklifi ile Kasımpaşa'yı ikna ettiği ortaya çıktı.

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