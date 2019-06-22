Galatasaray'a Brezilya'dan cevap geldi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim ile hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapan Aslan Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvadı. Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimler ile de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar son olarak gözünü Brezilya'dan bir isme çevirmişti. O isim için Galatasaray'a cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
22 Haziran 2019 Cumartesi 22:16
Güncelleme: 22.06.2019 23:27
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Son şampiyon Galatasaray şampiyonluk kupasını müzesine götürerek üst üste 2. şampiyonluğunu taraftarlarına hediye etii. Gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde oyuncu arayışlarını sürdürürken birçok isimle temaslarına devam ediyor.
Diagne, Mariano, Ahmet Çalık gibi isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim bu isimlerin yerine yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Aynı zamanda Şampiyonlar Lig'inde de boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar Devler Lig'inde de başarılı bir grafik çizip kulüp prestijini yükseltmenin yanında, gelecek olan kaynak ile kasasını da doldurmak istiyor.
Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nın sahibi olan Aslan, Şampiyonlar Ligi katılım payını da kasasına koymuştu.