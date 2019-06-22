Galatasaray'a Brezilya'dan cevap geldi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim ile hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapan Aslan Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvadı. Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimler ile de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar son olarak gözünü Brezilya'dan bir isme çevirmişti. O isim için Galatasaray'a cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...