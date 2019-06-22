Transfer yağmuru geliyor! KAP'lar peş peşe... Son dakika haberleri

VEDAT MURİÇ

Transfer döneminin en popüler isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, tüm İstanbul takımlarının iştahını kabartıyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasından en cazip şartları teklif eden takıma imza atacak.