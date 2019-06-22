HaberlerGaleriTransfer yağmuru geliyor! KAP'lar peş peşe... Son dakika haberleri
Transfer yağmuru geliyor! KAP'lar peş peşe... Son dakika haberleri
Ve geri sayım başladı... Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraftarlar, KAP bildirimleri için sabırsızlanmaya başladı. Kulislerde konuşulan birçok ismin önümüzdeki günlerde yeni takımlarına imza atması bekleniyor. Yeni transferler önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirecek.
22 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
Güncelleme: 22.06.2019 13:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
17 Haziran 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi, 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Tam 78 gün sürecek transfer tahtası boyunca açıklanacak isimler arasından 10 tanesinin ilk fırsatta açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte açıklanması an meselesi olan transferler:
GALERİ DEVAM EDİYOR
RYAN BABEL
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz ekibinin küme düşmesiyle ve 6 aylık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı ekiple anlaşan Hollandalı oyuncunun önümüzdeki günlere resmi mukaveleye imzalaması bekleniyor.
EMRE BELÖZOĞLU
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor. Sarı lacivertli ekipte bir sezon oynadıktan sonra futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, henüz resmi imzayı atmadı ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığı biliniyor.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Beşiktaş'la olan flörtünün ardından Galatasaray'la el sıkıştı. Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, vatani görevini tamamlamasının ardından sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
VEDAT MURİÇ
Transfer döneminin en popüler isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, tüm İstanbul takımlarının iştahını kabartıyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasından en cazip şartları teklif eden takıma imza atacak.