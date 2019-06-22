Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e geçtiğimiz günlerde veda eden Emmanuel Adebayor transferin gözde ismi haline geldi. İngiltere Premier Lig'den üç takımın Togolu golcüyü kadrosuna katmak için adeta yarış içinde oldukları ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)