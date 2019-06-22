Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e geçtiğimiz günlerde veda eden Emmanuel Adebayor transferin gözde ismi haline geldi. İngiltere Premier Lig'den üç takımın Togolu golcüyü kadrosuna katmak için adeta yarış içinde oldukları ortaya çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
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Süper Lig'i geride bıraktığımız sezon ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde eden Medipol Başakşehir, golcü ismi Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırmıştı.
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35 yaşındaki Togolu golcü İstanbul temsilcisinde geçirdiği 2.5 sezonun ardından serbest kaldı.
Yıldız futbolcu bonservisini eline alır almaz, transfer etmek isteyen kulüpler de sıraya girdi.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Premier Lig ekipleri tecrübeli oyuncuyu İngiltere'ye döndürmek istiyor.