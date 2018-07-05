Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:35:00 Güncelleme: 00:35:52
    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Lazar Markovic ile ısrarlı şekilde ilgilendiği iddiaları dış basını süslüyor.

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    Liverpool'un sezon başı kampında adı yazılan Sırp yıldız yine gönderilecek.

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    Ada ekibi sözleşmesinde son sezonuna girdiği için 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor.

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    ANDERLECH PEŞİNDE
    Belçika basınına göre Anderlecht de Sırp Lazar Markovic'i istiyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Anderlecht de kiralık olarak forma giymişti

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    Haberlerde Anderlecht ile G.Saray'ın Markovic için büyük bir yarış içinde olduğu kaydedildi. İki kulüp de yetenekli oyuncuyu kapmanın peşinde.

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
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    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı

    254 GÜN SAKAT
    Lazar Markovic 1994 doğumlu oyuncular arasında en yeteneklisi olarak görülüyordu. Yaşadığı sakatlıklar onu kötü etkiledi. Futbol kariyeri boyunca 254 günü sakat geçirdi.

    Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
    • 7
    • 7
    Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı
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