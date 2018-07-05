Galatasaray Fenerbahçede de top koşturan Lazar Markovicde ısrarlı - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:35:00
Güncelleme: 00:35:52
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Lazar Markovic ile ısrarlı şekilde ilgilendiği iddiaları dış basını süslüyor.
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
Liverpool'un sezon başı kampında adı yazılan Sırp yıldız yine gönderilecek.
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
Ada ekibi sözleşmesinde son sezonuna girdiği için 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor.
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
ANDERLECH PEŞİNDE
Belçika basınına göre Anderlecht de Sırp Lazar Markovic'i istiyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Anderlecht de kiralık olarak forma giymişti
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
Haberlerde Anderlecht ile G.Saray'ın Markovic için büyük bir yarış içinde olduğu kaydedildi. İki kulüp de yetenekli oyuncuyu kapmanın peşinde.
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı
254 GÜN SAKAT
Lazar Markovic 1994 doğumlu oyuncular arasında en yeteneklisi olarak görülüyordu. Yaşadığı sakatlıklar onu kötü etkiledi. Futbol kariyeri boyunca 254 günü sakat geçirdi.
Galatasaray Fenerbahçe'de de top koşturan Lazar Markovic'de ısrarlı