Galatasaray cephesinden Fikret Orman açıklaması!

Bıraksın maçlardaki masada değil sahada kazanılsın. TFF'de ve kurullarda birçok Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli var... VAR olsaydı da geçen sene Galatasaray yine şampiyon olurdu. Hatta daha fazla şampiyon olurdu. Hangi takımların hangi yüzyıllardaki nasıl şampiyon olduklarını iyi biliyoruz.