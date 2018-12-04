Galatasaray cephesinden Fikret Orman açıklaması!

Galatasaray'ın eski divan başkanı Metin Ünlü, yaşanan Kulüpler Birliği/Galatasaray gerilimi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
4 Aralık 2018 Salı, 23:56:21
Güncelleme: 23:58:46
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Galatasaray eski Divan Başkanı Metin Ünlü, Fikret Orman ve Kulüpler Birliği ile alakalı sert açıklamalarda bulundu.
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Metin Ünlü'nün TGRT Haber'e yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"BİZİ YARIŞ DIŞI BIRAKMAK İSTİYORLAR!"
Galatasaray'ı şampiyon yapmayacaklar deniliyor. Buna önceden inanmıyordum. Ama son hakem ve VAR kararlarından sonra ben de artık Galatasaray'ı şampiyon yapmayacaklarına inanmaya başladım. Bizi yarış dışı bırakmak istiyorlar.
"ORMAN İSTİFA ETMELİ!"
Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Ekonomik olarak durumu en iyi kulüp Galatasaray... Son Kulüpler Birliği bildirisi midemi bulandırdı. Fikret Orman ve ekibi Kulüpler Birliği'nden istifa etmeli.
Bıraksın maçlardaki masada değil sahada kazanılsın. TFF'de ve kurullarda birçok Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli var... VAR olsaydı da geçen sene Galatasaray yine şampiyon olurdu. Hatta daha fazla şampiyon olurdu. Hangi takımların hangi yüzyıllardaki nasıl şampiyon olduklarını iyi biliyoruz.