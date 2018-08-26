Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
26 Ağustos 2018 Pazar, 01:43:02
Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
Gomis'i Arabistan'a gönderen ve hemen forvet transferi için kolları sıvayan Galatasaray, Anthony Modeste'yi getiriyor.
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Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un muhabirlerinden Loic Tanzi'nin paylaştığı habere göre sarı- kırmızılılar, Köln'ün de talip olduğu golcü futbolcunun transferini bitirmek üzere...
Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
Tanzi, Çin'den ayrılan ve Şampiyonlar Ligi opsiyonu nedeniyle Galatasaray'a kapılarını açan başarılı futbolcunun, İstanbul'a gitmeye hazırlandığını yazdı.
Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini bu yaz Köln'den 29 milyon euro karşılığında almıştı.
Galatasaray Anthony Modeste’yi bitiriyor!
Ancak Çin'e uyum sağlayamayan Modeste, ücretinin 3 ay yatırılmaması nedeniyle ayrılma kararı vermişti.