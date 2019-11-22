Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Saat 20.30'da yayınlanacak zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekip için flaş bir gelişme yaşandı. Maç öncesi sürpriz bir isim TT Stadı önünde görüntülendi. İşte Galatasaray - Başakşehir maçını tribünden takip edecek o yıldız...
22 Kasım 2019 Cuma 18:54 Güncelleme: 22.11.2019 19:27
Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlacak.

Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri yavaş yavaş doldurmaya başlarken, sürpriz bir isim dikkat çekti.

Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Sezon başında kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne de tribünlerde yerini almak için stadyuma geldi. (Fotoğraf: Volkan Kılıç)

İŞTE GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER VE DIAGNE DETAYI

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN