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Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!
Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Saat 20.30'da yayınlanacak zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekip için flaş bir gelişme yaşandı. Maç öncesi sürpriz bir isim TT Stadı önünde görüntülendi. İşte Galatasaray - Başakşehir maçını tribünden takip edecek o yıldız...
22 Kasım 2019 Cuma 18:54 Güncelleme: 22.11.2019 19:27
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Sezon başında kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne de tribünlerde yerini almak için stadyuma geldi. (Fotoğraf: Volkan Kılıç)
İŞTE GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER VE DIAGNE DETAYI
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