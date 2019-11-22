Galataray-Başakşehir maçında tribünlerde sürpriz isim!

Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Saat 20.30'da yayınlanacak zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekip için flaş bir gelişme yaşandı. Maç öncesi sürpriz bir isim TT Stadı önünde görüntülendi. İşte Galatasaray - Başakşehir maçını tribünden takip edecek o yıldız...