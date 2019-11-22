Galatasaray - Başakşehir maçında Diagne detayı

Sakatlıklarla ilgili detaylı bilgiler aktaran Kaplan, "Club Brugge tarafınfan kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, öğlen saatlerinde karşılaşmayı takip etmek için buraya gelmişti. Muhtemeldir ki tribünlerden karşılaşmayı takip edecek." ifadelerini kullandı.