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Emre Kaplan: Luyindama büyük ihtimalle sezonu kapattı

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da ameliyat edileceği açıklanan Luyindama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaplan, sarı-kırmızılı futbolcunun sahalara dönüşünün sezon sonunu bulabileceğini ifade etti.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Luyindama ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Luyindama, muhtemelen sezonu kapattı. Uzun sürecek bir tedavi süreci olacak. Öncesinde bir ameliyat gerçekleşecek. Sonrasında da rehabilitasyon süreciyle birlikte tedavisi devam edecek. Sahalara dönüşünün sezon sonunu bulması beklenebilir. Bu sakatlık devre arası transfer dönemine dahi etki edebilir. Dün idmanda yer alamamıştı, bugün kontrolleri gerçekleştirildi ve resmi açıklama yapıldı.

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22 Kasım 2019 , Cuma
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