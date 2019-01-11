Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye taktik önerdi!

Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'ye taktik önerisi geldi. Slimani'nin durumunu da değerlendiren Feghouli, Fenerbahçe'ye gol yollarında taktik sundu.
11 Ocak 2019 Cuma, 14:45:03 Güncelleme: 14:57:20
Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi!

Feghouli, Fenerbahçe'deki vatandaşı Islam Slimani hakkında da konuştu.

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi!

Slimani'yi 2012'den beri Cezayir Milli Takımı'ndan tanıdığını söyleyen Feghouli, Cezayir'in Echourouk gazetesine şunları söyledi;

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi!

Bence Fenerbahçe'nin problemi sadece Slimani ile alakalı değil.

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi!

Slimani'ye daha çok odaklanmak istiyorlarsa takımın bir bütün olarak performansını yukarı çekmesi ve daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım.

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