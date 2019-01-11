Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye taktik önerdi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye taktik önerdi!
Galatasaraylı Feghouli'den Fenerbahçe'ye taktik önerisi geldi. Slimani'nin durumunu da değerlendiren Feghouli, Fenerbahçe'ye gol yollarında taktik sundu.
11 Ocak 2019 Cuma, 14:45:03
Güncelleme: 14:57:20
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
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Feghouli, Fenerbahçe'deki vatandaşı Islam Slimani hakkında da konuştu.
Slimani'yi 2012'den beri Cezayir Milli Takımı'ndan tanıdığını söyleyen Feghouli, Cezayir'in Echourouk gazetesine şunları söyledi;
Bence Fenerbahçe'nin problemi sadece Slimani ile alakalı değil.
Slimani'ye daha çok odaklanmak istiyorlarsa takımın bir bütün olarak performansını yukarı çekmesi ve daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım.