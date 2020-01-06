Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Galatasaray'da yeni transferler Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru, imza atar atmaz kendilerini idmanda buldu. Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan idmanda ise Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu. Terim'in son görüntüsüyle ilgili Galatasaraylı taraftarlar da bir çok yorumda bulundu.
6 Ocak 2020 Pazartesi 20:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün ilk idmanına salonda corestabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra JuppDerwall Antrenman Sahası'nda ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümünde rampada kuvvet çalışması gerçekleştirilirken daha sonra interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Günün akşamüstü yapılan ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale 11'e 11 taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
RB Leipzig takımından kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe katılan MarceloSaracchi, günün ikinci antrenmanında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.