Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Galatasaray'da yeni transferler Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru, imza atar atmaz kendilerini idmanda buldu. Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan idmanda ise Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu. Terim'in son görüntüsüyle ilgili Galatasaraylı taraftarlar da bir çok yorumda bulundu.
6 Ocak 2020 Pazartesi 20:58
Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam etti.

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Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün ilk idmanına salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Antrenmanın devam eden bölümünde rampada kuvvet çalışması gerçekleştirilirken daha sonra interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

Günün akşamüstü yapılan ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale 11'e 11 taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu!

RB Leipzig takımından kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe katılan Marcelo Saracchi, günün ikinci antrenmanında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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