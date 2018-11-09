Fatih Terimin Belhanda planı!

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Fatih Terim'in Belhanda planı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbide çıkan olaylarda ceza almayan Belhanda için farklı bir plan düşünüyor
9 Kasım 2018 Cuma, 11:54:36
Güncelleme: 11:58:43
Galatasaray'a derbinin faturası ağır oldu.
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Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza alırken, Soldado ile tartışmasından dolayı sarı kart gören Belhanda'ya ceza çıkmadı.
Derbide cezalı olmasına rağmen akredite alanında yer alan Mariano ise sadece 5 bin TL ile cezalandırıldı.
Belhanda ve Mariano Kayseri'de görev yapabilecek.
Peki Galatasaray bu cezalardan sonra nasıl sahaya çıkacak; yol haritası nasıl olacak?