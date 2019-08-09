Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Fiorentina ile oynayacakları özel maç için gittikleri Floransa'da İtalyan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adamdan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sözleri geldi. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...
9 Ağustos 2019 Cuma 22:18
Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Galatasaray kulübü Fiorenina ile oynayacağı hazırlık maçı için Floransa şehrine geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Fatih Terim, ''Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var.

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı.

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN