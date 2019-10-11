Fatih Terim'den Galatasaray'a neşter!

Galatasaray'da ilk 7 hafta sonunda gösterilen performans sonrası tecrübeli teknik adam Fatih Terim ipleri eline aldı. Defans hattının performansından memnun olan tecrübeli teknik adam, bekler, kanat oyuncuları ve forvet üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca Sivas maçına kadar eski ve yeni gelen oyuncuların kaynaşması sağlanacak.
11 Ekim 2019 Cuma 07:53
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Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu.
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Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak.
Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.
BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi.
Kanat oyuncularına defansa yardım etmelerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, bek oyuncularından da ofans katkısı ve rakip ceza sahasına açılacak adrese teslim ortalar talep etti.