Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Süper Lig'in 7. haftasında son düdük çaldı. Galatasaray ilk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada kalarak beklentilerin çok altında kaldı. Son olarak Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar'da gençlik harekatı başlıyor. Takımın yavaşlığından şikayet eden Terim'in talimatları sonrası Aslan gözünü gençlere çevirdi. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimler...

10 Ekim 2019 Perşembe 07:24
Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Galatasaray haalen istenilen seviyede değil.

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Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, 0-0 berabere kalmış ve Başkent'te 2 puan bırakmıştı.

Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans taraftarlar ve futbol otoriterlerinden tepki görmüş ve tartışma konusu olmuştu.

Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'de kurmaylarına ara transfer dönemi için talimatlar verdiği öğrenilmişti.

Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kanat organizasyonlarında yaşanan gözle görülür bir hal almışken Terim daha öncede Galatasaray forması giyen Onyekuru ile temasa geçilmesini istemişti.

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