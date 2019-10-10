Galatasaray'dan gençlik harekatı! İşte listedeki isimler

Süper Lig'in 7. haftasında son düdük çaldı. Galatasaray ilk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada kalarak beklentilerin çok altında kaldı. Son olarak Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar'da gençlik harekatı başlıyor. Takımın yavaşlığından şikayet eden Terim'in talimatları sonrası Aslan gözünü gençlere çevirdi. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimler...