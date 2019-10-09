Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı, ancak takımdaki yabancı sayısının fazlalığı ve daha fazla forma şansı bulup form tutabilmesi için Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor yalnızca 25 dakika forma giyebildi.
9 Ekim 2019 Çarşamba 20:50 Güncelleme: 09.10.2019 21:49
Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Bu sezon yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan Valentine Ozornwafor'u transfer etmişti.

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Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Ancak Sarı-kırmızılılarda o mevkide bulunan Luyindama ve Marcao'nun performansı, yedeklerinde ise Ahmet Çalık'ın bulunması sebebiyle fazla şans bulamayacağı düşünülen oyuncunun kiralanması ön plana çıktı.

Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Bir de üstüne yabancı sayısının fazlalığı eklenince, 20 yaşındaki stopere geçici transfer yolu gözüktü.

Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

300 bin euro karşılığında İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, İspanyol ekibinde istediği forma şansını bulamadı.

Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Ligde 10 hafta geçmesine rağmen genç stoper yalnızca 25 dakika forma giyebildi.

Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Nijeryalı oyuncunun 1 milyon 850 euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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