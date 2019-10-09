Galatasaray kiraladı 25 dakika şans buldu!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı, ancak takımdaki yabancı sayısının fazlalığı ve daha fazla forma şansı bulup form tutabilmesi için Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor yalnızca 25 dakika forma giyebildi.

9 Ekim 2019 Çarşamba 20:50 Güncelleme: 09.10.2019 21:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





