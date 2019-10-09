Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyemedi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı ve sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 3 isim için radikal kararlar aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

9 Ekim 2019 Çarşamba 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





