Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyemedi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı ve sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 3 isim için radikal kararlar aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...
9 Ekim 2019 Çarşamba 20:43
Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı.

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Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Son şampiyon Galatasaray, sezona yıldız transferlerle merhaba dedi ve 3 kulvarda iddiasını konuşturdu.

Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10.sırada girdi.

Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi.

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