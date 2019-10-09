Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyemedi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı ve sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 3 isim için radikal kararlar aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...
9 Ekim 2019 Çarşamba 20:43
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Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı.
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Son şampiyon Galatasaray, sezona yıldız transferlerle merhaba dedi ve 3 kulvarda iddiasını konuşturdu.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10.sırada girdi.
Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi.