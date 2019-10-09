Icardi ve Varane'dan Galatasaray açıklaması!

'KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ'

Galatasaray'ın defans oyuncularının çok sert müdahaleleri olduğunu kaydeden Icardi, "Galatasaray ile oynadığımız maç, kolay bir maç değildi. Galatasaray'ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok bir savaşta gibiydi.