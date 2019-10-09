Icardi ve Varane'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG ve Real Madrid'in yıldız futbolcuları Icardi ve Raphael Varane'dan Galatasaray açıklaması geldi. Icardi, sarı-kırmızılı takımla karşı karşıya geldikleri maçı değerlendirirken Varane, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacakları maç hakkında konuştu. İşte yıldız futbolcuların o açıklamalarından satır başları...
9 Ekim 2019 Çarşamba 19:23
Güncelleme: 09.10.2019 19:33
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Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları karşılaşmada galibiyet golünü attığı Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuştu.
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'KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ'
Galatasaray'ın defans oyuncularının çok sert müdahaleleri olduğunu kaydeden Icardi, "Galatasaray ile oynadığımız maç, kolay bir maç değildi. Galatasaray'ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok bir savaşta gibiydi.
Maç boyunca bana sert müdahaleleri oldu ancak hakem ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.
"PSG'YE ALIŞMAM KOLAY OLDU"
Sakatlığının geçmesinin ardından gollere başlayan Arjantinli golcü, "ParisSaint-Germain'e alışmak benim için kolay oldu çünkü İspanyolca konuşan çok fazla oyuncu var" diye konuştu.
PSG'ninInter'den kiraladığı Icardi, bu sezon 4 maçta 221 dakika süre aldı ve 2 gol attı.