Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi için takımdan ayrılmak istediği, İtalyan kulübü Torino'nun kendisiyle ciddi olarak ilgilendiğine yönelik haberler çıkmıştı. Nzonzi bugün kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarla bu konuya açıklık getirdi. İşte Nzonzi'nin o açıklamaları...

10 Ekim 2019 Perşembe 18:52 Güncelleme: 10.10.2019 18:52
Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katarak büyük bir değişim yaşayan Galatasaray'ın yeni isimlerinden biri de Fransız futbolcu Steven Nzonzi.

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Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Sarı-Kırmızılılar'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nzonzi için geçtiğimiz günlerde transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.

Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Tuttosport'taki haberde Nzonzi'nin Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi.

Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Torino'nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.

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