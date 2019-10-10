Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi için takımdan ayrılmak istediği, İtalyan kulübü Torino'nun kendisiyle ciddi olarak ilgilendiğine yönelik haberler çıkmıştı. Nzonzi bugün kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarla bu konuya açıklık getirdi. İşte Nzonzi'nin o açıklamaları...
10 Ekim 2019 Perşembe 18:52
Güncelleme: 10.10.2019 18:52
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Yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katarak büyük bir değişim yaşayan Galatasaray'ın yeni isimlerinden biri de Fransız futbolcu Steven Nzonzi.
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Sarı-Kırmızılılar'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nzonzi için geçtiğimiz günlerde transfer iddiaları ortaya atılmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.
Tuttosport'taki haberde Nzonzi'nin Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi.
Torino'nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.