Nzonzi'den transfer iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi için takımdan ayrılmak istediği, İtalyan kulübü Torino'nun kendisiyle ciddi olarak ilgilendiğine yönelik haberler çıkmıştı. Nzonzi bugün kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarla bu konuya açıklık getirdi. İşte Nzonzi'nin o açıklamaları...