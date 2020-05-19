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Fatih Terim onayı verdi! Cimbom'a gol kralı geliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gümdem forvet transferi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine hangi ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Terim'in onayıyla Cimbom yıldız bir isme gözünü dikti. İşte Galatasaray'ın transfer listesine giren gol kralı...

19 Mayıs 2020 Salı 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





