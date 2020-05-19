Fatih Terim onayı verdi! Cimbom'a gol kralı geliyor
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gümdem forvet transferi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine hangi ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Terim'in onayıyla Cimbom yıldız bir isme gözünü dikti. İşte Galatasaray'ın transfer listesine giren gol kralı...
19 Mayıs 2020 Salı 22:44
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...
DIAGNE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği kadar faydalanamadığı Florin Andone ile de yola devam etmeyecek.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde aylarca süren uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen ancak yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla kulübü maddi olarak zorlayan Falcao'ya da gelen teklifler değerlendirecek. Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan talipler olduğu iddia edildi.