Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bu yıl işler istendiği gibi gitmiyor. Lig'de Başakşehir yenilgisinden sonra Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkartan sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'da büyük şok yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, seyircisi önünde Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılardaki bu kötü gidişin ardından gözler ocak ayında takıma katılması planlanan isimlere çevrilmişti. Fatih TErim de transferde elini taşın altına koydu ve Cimbom'a 2 yıldız futbolcu kazandırmak için kolları sıvadı. Terim'in bu hamlesinin ardından müjdeli haber de geldi. İşte Tüm detaylar...
5 Aralık 2019 Perşembe 07:43 Güncelleme: 05.12.2019 07:43
Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezon başında yaptığı sürpriz transferlerle yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti.

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Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Fakat Galatasaray'daki işler istenildiği gibi gitmedi ve sarı-kırmızılılar sürpriz puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geride kaldı.

Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Falcao, Lemina, Nzonzi, Andone gibi bir çok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda en büyük sorun sakatlıklar ve mevcut oyuncuların form durumu oldu.

Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Falcao'nun sakatlığıyla yıkılan sarı-kırmızılılar Andone'nin de sakatlanmasının ardından büyük bir şok yaşadı ve bir çok maça forvetsiz çıkmak zorunda kaldı.

Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Defansta belki de en verimli oyunculardan biri olan Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından gözler ocak ayına çevrilmişti.

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