Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bu yıl işler istendiği gibi gitmiyor. Lig'de Başakşehir yenilgisinden sonra Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkartan sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'da büyük şok yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, seyircisi önünde Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılardaki bu kötü gidişin ardından gözler ocak ayında takıma katılması planlanan isimlere çevrilmişti. Fatih TErim de transferde elini taşın altına koydu ve Cimbom'a 2 yıldız futbolcu kazandırmak için kolları sıvadı. Terim'in bu hamlesinin ardından müjdeli haber de geldi. İşte Tüm detaylar...

5 Aralık 2019 Perşembe 07:43 Güncelleme: 05.12.2019 07:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





