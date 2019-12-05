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Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bu yıl işler istendiği gibi gitmiyor. Lig'de Başakşehir yenilgisinden sonra Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkartan sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'da büyük şok yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, seyircisi önünde Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılardaki bu kötü gidişin ardından gözler ocak ayında takıma katılması planlanan isimlere çevrilmişti. Fatih TErim de transferde elini taşın altına koydu ve Cimbom'a 2 yıldız futbolcu kazandırmak için kolları sıvadı. Terim'in bu hamlesinin ardından müjdeli haber de geldi. İşte Tüm detaylar...
5 Aralık 2019 Perşembe 07:43
Güncelleme: 05.12.2019 07:43
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezon başında yaptığı sürpriz transferlerle yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti.
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Fakat Galatasaray'daki işler istenildiği gibi gitmedi ve sarı-kırmızılılar sürpriz puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geride kaldı.
Falcao, Lemina, Nzonzi, Andone gibi bir çok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda en büyük sorun sakatlıklar ve mevcut oyuncuların form durumu oldu.
Falcao'nun sakatlığıyla yıkılan sarı-kırmızılılar Andone'nin de sakatlanmasının ardından büyük bir şok yaşadı ve bir çok maça forvetsiz çıkmak zorunda kaldı.
Defansta belki de en verimli oyunculardan biri olan Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından gözler ocak ayına çevrilmişti.