Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı

    Galatasaray'da bekleneni veremeyen Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 08:59:09 Güncelleme: 08:59:49
    Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı

    G.Saray'da Terim'in takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a eski kulübü Basel talip oldu. Yönetim teklifi değerlendirecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı

    Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.

    Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı

    Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor.

    Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı

    Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

    Eren Derdiyoka İsviçreden talip çıktı

    Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü. (Takvim)

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