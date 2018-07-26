Gazetecilerin eski kulübüne dönme ihtimalinin sorulması üzerine Bruma, "Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem. Geçtiğimiz yıllarda çok yolculuk yaptım ve bu sefer burada kalıcı olmak isterim" diye konuştu.



