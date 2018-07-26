Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi? - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 05:27:58 Güncelleme: 09:07:54
    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?
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    Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi?

    Bruma Galatasaray'a dönecek mi? Portekizli futbolcu transferi ile ilgili merak edilenleri cevapladı

    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?
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    Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi?

    Galatasaray'dan Leipzig'e giderek burada kalitesini gösteren Portekizli Bruma, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olduğunu söyledi.

    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?
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    Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi?

    Almanya Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig'de forma giyen Bruma ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?
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    Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi?

    Alman basınına konuşan Portekizli futbolcu, geleceği ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

    Bruma açıkladı! Galatasaray'a geri dönecek mi?
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    Bruma açıkladı! Galatasaraya geri dönecek mi?

    Gazetecilerin eski kulübüne dönme ihtimalinin sorulması üzerine Bruma, "Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem. Geçtiğimiz yıllarda çok yolculuk yaptım ve bu sefer burada kalıcı olmak isterim" diye konuştu.

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