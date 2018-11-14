Bir golcü de Belçika’dan - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Bir golcü de Belçika’dan

    Belçika basını, Galatasaray'ın S.Liege formasını giyen forvet oyuncusunu Krasnodar maçında izlediğini yazdı. Emond bu sezon 8 gol kaydetti.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:20:38 Güncelleme: 07:58:41
    Bir golcü de Belçika’dan

    Ocak ayı transfer döneminin yakınlaşmasıyla Galatasaray'da forvet için kimin alınacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor.

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    Bir golcü de Belçika’dan

    Birçok ismin anıldığı Galatasaray için bir iddia da Belçika basınından geldi.

    Bir golcü de Belçika’dan

    Belçika basınında yer alan imzalı haberde, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Renaud Emond için ilk adımı attığı belirtildi.

    Bir golcü de Belçika’dan

    Sarı-kırmızılı takımın Standard Liege forması giyen golcü oyuncu Renaud Emond'u UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında izlettiği ortaya çıktı.

    Bir golcü de Belçika’dan

    Rusya'da Galatasaray'ın gözlemcilerinin takip ettiği karşılaşmada Renaud Emond 90 dakika sahada kalırken, gol atma başarısı gösterememişti.

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