Bir golcü de Belçika’dan - Galeri - Fotomaç
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Bir golcü de Belçika’dan
Belçika basını, Galatasaray'ın S.Liege formasını giyen forvet oyuncusunu Krasnodar maçında izlediğini yazdı. Emond bu sezon 8 gol kaydetti.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:20:38
Güncelleme: 07:58:41
Ocak ayı transfer döneminin yakınlaşmasıyla Galatasaray'da forvet için kimin alınacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok ismin anıldığı Galatasaray için bir iddia da Belçika basınından geldi.
Belçika basınında yer alan imzalı haberde, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Renaud Emond için ilk adımı attığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın Standard Liege forması giyen golcü oyuncu Renaud Emond'u UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında izlettiği ortaya çıktı.
Rusya'da Galatasaray'ın gözlemcilerinin takip ettiği karşılaşmada Renaud Emond 90 dakika sahada kalırken, gol atma başarısı gösterememişti.